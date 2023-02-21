Лейпциг – Манчестер Сіті, Інтер – Порту: де дивитися і ставки букмекерів на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 22 лютого, в перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 "Лейпциг" прийматиме "Манчестер Сіті", а міланський "Інтер" вдома зіграє з "Порту".

Обидва поєдинки розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Ігри у відповідь у цих парах заплановано на вівторок, 14 березня.

Де дивитися матчі Лейпциг – Манчестер Сіті, Інтер – Порту

На території України поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Лейпциг – Манчестер Сіті

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають команду Хосепа Гвардіоли. На перемогу "городян" можна поставити з коефіцієнтом 1,83. Нічия – 3,85. Виграш німецького клубу – 4,50.

Аналогічно "Манчестер Сіті" пророкують вихід до чвертьфіналу – коефіцієнт на цю подію становить 1,16. На те, що до наступного раунду плейоф вирушать "бики", коефіцієнт дорівнює 5,90.

Прогнози букмекерів на матч Інтер – Порту

У цьому матчі букмекери віддають перевагу італійському колективу. На перемогу "нерадзуррі" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,75. Нічия – 3,75. Звитяга португальської команди – 5,30.

Прохід "Інтера" до 1/4 фіналу оцінюється коефіцієнтом 1,56. Підсумковий успіх "драконів" – 2,57.

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