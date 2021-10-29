Лежачи прокинув поміж ніг: у Мексиці футболіст ошукав суперника ефектним фінтом (відео)

Епізод став окрасою фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

Фінальний матч Ліги чемпіонів КОНКАКАФ між мексиканськими "Монтерреєм" і "Америкою" запам'ятався не лише непоступливою боротьбою, а і по-справжньому видовищним обіграшом один в один.

Півзахисник "Монтеррея" Максі Меса виконав фінт проти гравця "Америки" Сальвадора Рейса, про який тепер говорить увесь світ. Аргентинець у підкаті зумів не дати м'ячу вийти за межі поля, після чого, вже лежачи на газоні, знущально прокинув м'яч поміж ніг своєму супернику.

Футболісту "Америки" не залишалося нічого іншого, як руками хапати Месу, аби уникнути швидкої атаки на власні ворота. У підсумку Рейс заробив жовту картку, а відео феєричного трюку розлетілося Мережею.

"Монтеррей" обіграв "Америку" з рахунком 1:0 і став володарем трофею.

і став володарем трофею. Для клубу з однойменного міста це п'ята в історії перемога в Лізі чемпіонів КОНКАКАФ.

Читайте також:

Вселився Ібрагімович: у США футболіст забив божевільний гол бісиклетою з-за меж штрафного (відео)

Шедевр: футболіст "Ліверпуля" забив дивовижний гол ударом скорпіона (відео)

Гольове чуття: найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" курйозно забив дупою в Бразилії (відео)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання