Лідер "Динамо" може стати наступником зірки ЧС-2022 у Нідерландах

Циганков є одним із кандидатів на заміну Гакпо у ПСВ.
Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков може продовжити кар'єру у нідерландському ПСВ.
Про це пише De Telegraaf.
Зазначається, що 25-річний українець є кандидатом на заміну Коді Гакпо, який перейшов до "Ліверпуля".
Також ПСВ розглядає можливість підписання Єспера Карлссона із АЗ. В обох кандидатів висока трансферна вартість.
З продажу Гакпо ПСВ виручить близько 50 млн євро.
Нагадаємо, що Циганков не має наміру подовжувати угоду з клубом. Його контракт закінчується влітку 2023 року.
- Цього сезону Циганков провів за "Динамо" 23 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та виконав 6 результативних передач.
- Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 22 мільйони євро.
Читайте також:
"Шахтар" отримав офіційну пропозицію від гранда АПЛ щодо Мудрика – "гірники" просять значно більше
Лідер Серії А хоче посилитися зіркою сенсації ЧС-2022
Вставляє палиці в колеса: "Аталанта" намагається зірвати оренду Малиновського