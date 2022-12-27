Лідер "Динамо" може стати наступником зірки ЧС-2022 у Нідерландах

Циганков є одним із кандидатів на заміну Гакпо у ПСВ.

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков може продовжити кар'єру у нідерландському ПСВ.

Про це пише De Telegraaf.

Зазначається, що 25-річний українець є кандидатом на заміну Коді Гакпо, який перейшов до "Ліверпуля".

Також ПСВ розглядає можливість підписання Єспера Карлссона із АЗ. В обох кандидатів висока трансферна вартість.

З продажу Гакпо ПСВ виручить близько 50 млн євро.

Нагадаємо, що Циганков не має наміру подовжувати угоду з клубом. Його контракт закінчується влітку 2023 року.

Цього сезону Циганков провів за "Динамо" 23 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та виконав 6 результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 22 мільйони євро.

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