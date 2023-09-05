Лідер "Динамо" вибув із заявки збірної України на матчі відбору Євро-2024 проти Англії та Італії

Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко залишив розташування збірної України, яка продовжує підготовку до матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

Як повідомив офіційний сайт УАФ, 24-річний хавбек зазнав пошкодження сухожилля двоголового м'язу стегна у поєдинку кваліфікації Ліги конференцій з "Бешикташем". Після обстеження в таборі збірної виявилося, що на відновлення гравцеві знадобиться близько трьох тижнів.

Замінить Шапаренка у заявці національної команди півзахисник "Дніпра-1" Олександр Піхальонок, якого тренерський штаб перевів з резервного списку до основного. У вівторок, 5 вересня, він прибуде до табору "синьо-жовтих" у Тшебниці.

Поєдинок Україна – Англія відбудеться у суботу, 9 вересня, у польському Вроцлаві. Початок – о 19:00 за київським часом.

У вівторок, 12 вересня, підопічні Реброва в Мілані зіграють з Італією. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Збірна України у відборі на Євро-2024: результати і турнірне становище

Збірна України вже провела три матчі у кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" програли Англії (0:2) на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, а потім у Скоп'є перемогли Північну Македонію (3:2) та обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві.

Наразі команда Сергія Реброва з 6 очками посідає друге місце у групі С. Лідирує з 12 балами Англія. Команди Італії та Північної Македонії набрали по три залікові пункти, Мальта – жодного.

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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