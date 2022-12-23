Лідер "Динамо" відмовився від подовження контракту зі столичним клубом – ЗМІ

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков не має наміру подовжувати угоду з клубом.

Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Зазначається, що переговори керівництва клубу з агентами футболіста успіху не мали. З великою ймовірністю футболіст залишить столичну команду в найближчі півроку.

"Тепер виходів для клубу рівно два – продаж по дисконту вже цієї зими або ж літнє прощання задарма. Все дуже просто", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що контракт Циганкова закінчується влітку 2023 року.

Цього сезону Циганков провів за "Динамо" 23 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та виконав 6 результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 22 мільйони євро.

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