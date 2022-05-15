Лідер молодіжної збірної України отримав жахливу травму - Ротань

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів, з якими кадровими проблемами команда зіткнулася напередодні вирішальних матчів відбору на Євро-2023.

У заявці молодіжної збірної України відсутнє ім'я лідера національної команди Олександра Назаренка.

За словами Ротаня, юнак отримав серйозну травму.

"У нас список сформовано. Ми зіштовхнулися з певними проблемами. У нас травмувався Назаренко, він не поїде з нами на збір, досить важка травма – перелом гомілкостопу. Також на сьогоднішній день є проблема з Бражком, але сподіваємось, що вона вирішиться у позитивний бік", – сказав Ротань у коментарі Футбол NEWS.

У сезоні УПЛ, що достроково завершився, Олександр Назаренко у складі "Дніпра-1" зіграв 16 матчів, забив 2 голи.

Нагадаємо, що збірна України з футболу у рамках підготовки до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022 перемогла у контрольному матчі "Боруссію" Менхенгладбах.

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