Лідер "Реала" Беллінгем отримав дискваліфікацію за підсумками скандального матчу з "Валенсією"

Півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах чемпіонату Іспанії через дискваліфікацію.

Як повідомляє Marca, 20-річного англійця відсторонили на два поєдинки за його поведінку після завершення гри 27-го туру Ла Ліги з "Валенсією".

"Кажани" та "вершкові" розійшлися на стадіоні "Месталья" у Валенсії бойовою нічиєю з рахунком 2:2 , а один з голів забив український форвард господарів Роман Яремчук.

Матч закінчився гучним скандалом. На 90+9-й хвилині, коли команди вже переграли сім компенсованих хвилин, Беллінгем забив третій гол у ворота господарів після подачі Браїма Діаса. Проте за мить до цього головний рефері поєдинку Хесус Хіль Мансано дав фінальний свисток, тому м'яч не було зараховано.

Гравці "Реала", серед яких був і український голкіпер Андрій Лунін, одразу ж кинулися до арбітра висловлювати свої претензії. У підсумку за суперечки з рефері Беллінгем отримав пряму червону картку.

Проте одним матчем "бану" Джуду відбутися не вдалося. У протоколі за підсумками гри суддя зазначив, що Беллінгем кричав у його бік "Це довбаний гол". За зневажливе ставлення до арбітра лідер "Королівського клубу" пропустить найближчі матчі Примери проти "Сельти" та "Осасуни".

Цього сезону Беллінгем зіграв 22 поєдинки за мадридський клуб у чемпіонаті Іспанії, в яких забив 16 голів і зробив три асисти.

Наразі "Реал" (66 очок) лідирує у Ла Лізі, випереджаючи на 7 балів "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова.

У середу, 6 березня, підопічні Карло Анчелотті на своєму полі проведуть матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з німецьким "РБ Лейпцигом". У першому поєдинку сейви Луніна допомогли "Реалу" здобути перемогу над "биками" з рахунком 1:0.

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