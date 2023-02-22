Лідер "Реала" та чинний володар "Золотого м'яча" повторив неймовірний рекорд Мессі у Лізі чемпіонів

Француз щосезону забиває в головном клубному євротурнірі вже протягом 18 років.

Форвард мадридського "Реала" Карім Бензема сягнув історичного досягнення в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля".

У вівторок, 21 лютого, іспанський клуб на "Енфілді" здійснив мегакамбек і розгромив підопічних Юргена Клоппа з рахунком 2:5 .

Дублем у складі "вершкових" відзначився Бензема, який забив свої голи на 55-й і 67-й хвилинах.

Для 35-річного французького нападника це перші голи в Лізі чемпіонів цього сезону. Раніше він взяв участь у чотирьох поєдинках групового етапу, але забитими м'ячами не відзначався.

Таким чином, Бензема забив вже у 18-му поспіль сезоні Ліги чемпіонів і повторив рекорд аргентинського форварда ПСЖ Ліонеля Мессі. Обидва забивають безперервно у найпрестижнішому єврокубку від сезону-2005/06. Португальський форвард Кріштіану Роналду, який відзначався в ЛЧ протягом 16 сезонів поспіль, утримує третю сходинку.

Karim Benzema and Lionel Messi are the only two players to have scored in 18 consecutive Champions League campaigns pic.twitter.com/IwShcMZgkk — GOAL (@goal) February 21, 2023

Бензема забив свій дебютний гол у ЛЧ в кампанії-2005/06, виступаючи за французький "Ліон". Найрезультативнішим для француза став минулий сезон, в якому Карім наколотив 15 голів у 12 матчах та уп'яте виграв з мадридським клубом Лігу чемпіонів.

Загалом на рахунку Бензема 88 голів у 147 матчах Ліги чемпіонів. Рекордсменом за кількістю забитих м'ячів в елітному євротурнірі є Роналду – 140 голів у 183 матчах. Друге місце за цим показником посідає Мессі – 129 голів у 162 поєдинках.

Нагадаємо, Бензема є володарем "Золотого м'яча" 2022 року. Карім пропустив чемпіонат світу в Катарі через травму та вирішив завершити кар'єру в збірній Франції.

Матч-відповідь між "Реалом" і "Ліверпулем" буде зіграний у середу, 15 березня, на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

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