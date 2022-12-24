Лідер Серії А хоче посилитися зіркою сенсації ЧС-2022

Хавбек французького "Анже" та збірної Марокко Аззедін Унаї може продовжити кар'єру у "Наполі".

Про це повідомляє Football Italia.

Зазначається, що італійський клуб вже розпочав переговори щодо трансферу хавбека.

"Партенопеї" хочуть оформити перехід півзахисника влітку. Така ситуація влаштовує президента "Анже", який бажає зберегти Унаї до кінця сезону.

Відомо, що за хавбека збірної Марокко "Лестер" готовий сплатити 45 мільйонів євро. Також послуг Унаї потребує "Севілья".

Цього сезону 22-річний півзахисник провів 14 матчів, не відзначившись результативними діями. Унаї провів усі сім матчів збірної Марокко на ЧС-2022, дійшовши до півфіналу.

"Наполі" лідирує у Серії А, випереджаючи "Мілан" на 8 очок. У наступному поєдинку команда Лучано Спалетті прийме Інтер 4 січня.

Нагадаємо, що збірна Марокко переписала історію чемпіонатів світу з футболу, ставши першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу. У поєдинку за третє місце на ЧС-2022 збірна Марокко поступилася Хорватії – 2:1 .

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