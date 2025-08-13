Лідер "Шахтаря" і збірної України повідомив про смерть свого батька

Георгій Судаков із батьком / © instagram.com/sudakov_11

Напередодні матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і грецьким "Панатінаїкосом" у сім'ї півзахисника "гірників" Георгія Судакова сталося горе.

22-річний футболіст збірної України на своїй сторінці в Instagram повідомив, що помер його батько Віктор, якому було 50 років.

"Завтра у тебе мав би бути день народження … але в Бога інший план на цей день.

Ти був справжній, щирий, із добрим серцем і чистою душею! У четвер ти мав би, як завжди, дивитися футбол, вболівати, переживати, а після гри набрати мені і сказати: "Синку, ти, як завжди, найкращий".

Ще позавчора з тобою згадували емоції з гендерпаті, як ти з усіма хлопцями спілкувався і кайфував: "Ну хлопці такі всі класні, душевні, вони мені як рідні".

Хочу ще хоча б раз почути твою установку на гру: "Синку, м'яч круглий, поле рівне, у тебе все вийде, ти найкращий".

Не забувайте зателефонувати рідним, ніколи не знаєш коли трапиться "той самий день", – написав Судаков.

Георгій Судаков із батьком / © instagram.com/sudakov_11

Раніше повідомлялося, що Судаков удруге стане батьком.