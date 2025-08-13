ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

Лідер "Шахтаря" і збірної України повідомив про смерть свого батька

Георгій Судаков попрощався з близькою людиною.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Георгій Судаков із батьком

Георгій Судаков із батьком / © instagram.com/sudakov_11

Напередодні матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і грецьким "Панатінаїкосом" у сім'ї півзахисника "гірників" Георгія Судакова сталося горе.

22-річний футболіст збірної України на своїй сторінці в Instagram повідомив, що помер його батько Віктор, якому було 50 років.

"Завтра у тебе мав би бути день народження … але в Бога інший план на цей день.

Ти був справжній, щирий, із добрим серцем і чистою душею! У четвер ти мав би, як завжди, дивитися футбол, вболівати, переживати, а після гри набрати мені і сказати: "Синку, ти, як завжди, найкращий".

Ще позавчора з тобою згадували емоції з гендерпаті, як ти з усіма хлопцями спілкувався і кайфував: "Ну хлопці такі всі класні, душевні, вони мені як рідні".

Хочу ще хоча б раз почути твою установку на гру: "Синку, м'яч круглий, поле рівне, у тебе все вийде, ти найкращий".

Не забувайте зателефонувати рідним, ніколи не знаєш коли трапиться "той самий день", – написав Судаков.

Георгій Судаков із батьком / © instagram.com/sudakov_11

Георгій Судаков із батьком / © instagram.com/sudakov_11

Георгій Судаков із батьком / © instagram.com/sudakov_11

Георгій Судаков із батьком / © instagram.com/sudakov_11

Раніше повідомлялося, що Судаков удруге стане батьком.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie