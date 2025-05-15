Лідер "Шахтаря" прокоментував перемогу над "Динамо" і завоювання Кубка України

Георгій Судаков / © ФК Шахтар

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Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков прокоментував перемогу своєї команди над київським "Динамо" у фінальному матчі Кубка України сезону-2024/25.

Основний і додатковий час поєдинку на Центральному стадіоні у Житомирі завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті точнішими виявилися "гірники" – 6:5 .

Після завершення матчу Судаков дав коментар для УПЛ ТБ, зокрема й відповівши на запитання щодо свого футбольного майбутнього.

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Раніше була інформація, що італійський "Наполі" зробив офіційну пропозицію "гірникам" щодо трансферу Георгія.

– Георгію, я так розумію, що ви – найщасливіший футболіст у світі зараз.

– 100%. Я не знаю, за емоціями, напевно, для мене цей трофей важливіший і емоційніший, ніж до цього ми вигравали чемпіонство двічі поспіль і минулого року Кубок, тому що ми пройшли через дуже складний рік.

Результати в чемпіонаті, скажімо так, провальні, ми на третьому місці, і якраз ця перемога для нас була дуже принциповою, тим паче проти "Динамо" у фіналі. Я тільки можу пишатися сьогодні нашою командою, нашими хлопцями, які віддали все на полі. Я вважаю, що сьогодні перемога була на 100% заслуженою.

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– Всі журналісти думали: зіграєте ви, не зіграєте, від перших хвилин вийдете, з другого тайму чи під пенальті. Розкажіть, як ви почуваєтеся, як здоров'я.

– Якщо чесно, провів тільки два тренування в загальній групі. Не можу сказати, що я відновився на 100%, тому що ще трохи відчуваю біль. Але якраз готувався до цього матчу і робив все для того, щоб сьогодні зіграти від перших хвилин. Можу також подякувати нашим лікарям, реабілітологам, які пройшли разом зі мною цей шлях протягом трьох тижнів.

– Це останній здобутий трофей в Україні для Георгія Судакова?

– Я думаю, що ми в найближчому майбутньому про це дізнаємося.

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– Потім буде Серія А?

– Все можливо.

"Шахтар" завоював 15-й Кубок України у своїй історії та оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" вигравало цей трофей 13 разів.

Також "Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями на внутрішній арені за часів незалежності України.

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Завдяки перемозі в Кубку України донецький клуб виборов путівку до Ліги Європи на наступний сезон.

Зазначимо, що "Динамо" подовжило свою безвиграшну серію в матчах з "Шахтарем" до дев'яти поєдинків поспіль. Востаннє "біло-сині" перемагали "гірників" 17 квітня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що емоціями після перемоги своєї команди у фіналі Кубка України поділився головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

Також на тріумф "Шахтаря" в Кубку України відреагував капітан "помаранчево-чорних" Микола Матвієнко.

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Крім того, про завоювання Кубка України висловився воротар донеччан Дмитро Різник, який здійснив вирішальний сейв у серії пенальті.

Нагадаємо, фанати "Шахтаря" спалили прапори Росії та "ДНР" на фіналі Кубка України.