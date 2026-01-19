- Дата публікації
-
Лідер спіткнувся: "Барселона" зазнала несподіваної поразки в Ла Лізі
Каталонці дозволили мадридському "Реалу" впритул наблизитися до себе в турнірній таблиці Примери.
"Барселона" на виїзді зазнала неочікуваної поразки від "Реала Сосьєдад" у матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок у Сан-Себастьяні завершився з рахунком 2:1 на користь басків.
Господарі поля відкрили рахунок на 32-й хвилині зустрічі – відзначився Мікель Оярсабаль.
У другому таймі каталонці відігралися – на 70-й хвилині Маркус Рашфорд забив з передачі Ламіна Ямаля.
Однак уже за хвилину "Реал Сосьєдад" знову вийшов уперед – Гонсалу Гедеш став автором забитого м'яча, який у підсумку став вирішальним.
Зазначимо, що баски догравали поєдинок у меншості – на 88-й хвилині пряму червону картку за грубий фол отримав Карлос Солер.
Огляд матчу "Реал Сосьєдад" – "Барселона"
Незважаючи на поразку, "Барселона" (49 очок) залишилася лідером Примери. Підопічні Гансі Фліка випереджають найближчого переслідувача – мадридський "Реал" – на один бал. "Реал Сосьєдад" (24 пункти) вийшов на восьме місце.
У наступному турі "синьо-гранатові" приймуть "Реал Ов'єдо", а баски вдома позмагаються із "Сельтою". Обидва матчі відбудуться 25 січня.
Перед цим "блаугранас" 21 січня на виїзді зустрінуться з празькою "Славією" в поєдинку 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів.