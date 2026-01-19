ТСН у соціальних мережах

Проспорт
30
1 хв

Лідер спіткнувся: "Барселона" зазнала несподіваної поразки в Ла Лізі

Каталонці дозволили мадридському "Реалу" впритул наблизитися до себе в турнірній таблиці Примери.

Автор публікації
Максим Приходько
"Реал Сосьєдад" – "Барселона"

"Реал Сосьєдад" – "Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на виїзді зазнала неочікуваної поразки від "Реала Сосьєдад" у матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок у Сан-Себастьяні завершився з рахунком 2:1 на користь басків.

Господарі поля відкрили рахунок на 32-й хвилині зустрічі – відзначився Мікель Оярсабаль.

У другому таймі каталонці відігралися – на 70-й хвилині Маркус Рашфорд забив з передачі Ламіна Ямаля.

Однак уже за хвилину "Реал Сосьєдад" знову вийшов уперед – Гонсалу Гедеш став автором забитого м'яча, який у підсумку став вирішальним.

Зазначимо, що баски догравали поєдинок у меншості – на 88-й хвилині пряму червону картку за грубий фол отримав Карлос Солер.

Огляд матчу "Реал Сосьєдад" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Незважаючи на поразку, "Барселона" (49 очок) залишилася лідером Примери. Підопічні Гансі Фліка випереджають найближчого переслідувача – мадридський "Реал" – на один бал. "Реал Сосьєдад" (24 пункти) вийшов на восьме місце.

У наступному турі "синьо-гранатові" приймуть "Реал Ов'єдо", а баски вдома позмагаються із "Сельтою". Обидва матчі відбудуться 25 січня.

Перед цим "блаугранас" 21 січня на виїзді зустрінуться з празькою "Славією" в поєдинку 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів.

