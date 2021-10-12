Лідер збірної Боснії та Герцеговини про матч з Україною: найкращим результатом буде наша перемога в два голи

Лідер збірної Боснії та Герцеговини про матч з Україною: найкращим результатом буде наша перемога в два голи

Гравець налаштований засмутити "синьо-жовтих".

Футболіст збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко поділився думками від майбутнього поєдинку 8-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 проти України.

Так, 35-річний форвард на передматчевій пресконференції наголосив на тому, що він налаштований забивати. Окремо Джеко також згадав й про тренерську ситуацію "синьо-жовтих", а також відзначив рівень майстерності гравців суперника.

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"Після Казахстану матч з Україною буде одним з найважливіших для нас. Нам залишилося провести три ключових матча з нашими прямими конкурентами. Я налаштований забивати. Кращим результатом буде наша перемога в два голи.

Для мене було великою несподіванкою, що Шевченко більше не тренер збірної України. Не знаю, що є причиною цього або це якісь непорозуміння з федерацією. Є новий тренер. У матчі з фінами Україна показала чудовий результат. Ми відразу бачили, що Україна в цій групі є одним з фаворитів.

Не стану виділяти когось з гравців. Всі грають в хороших клубах і мають сильні індивідуальні якості. І взагалі Україна. Найбільшим нашим козирем є колективна гра. У Казахстані нам не вистачало деяких гравців, але Україна також зіграла внічию з Казахстаном. Сподіваюся, що завтра також буде колективна гра, а не якесь індивідуальне самолюбство", - сказав Джеко.

Поєдинок Україна - Боснія та Герцеговина відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

Нещодавно українці здобули свою першу перемогу у відборі до ЧС-2022. У Гельсінкі "синьо-жовті" здолали Фінляндію з рахунком 2:1 . Ця перемога стала для керманича збірної України Олександра Петракова першою на чолі національної команди.

. Ця перемога стала для керманича збірної України Олександра Петракова першою на чолі національної команди. Після шести матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Боснія та Герцеговина йде слідом із шістьма балами в своєму активі та грою в запасі. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів.

Переможці груп вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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