Лідер збірної Данії Еріксен, у якого під час матчу зупинилося серце, вперше з’явився на публіці: відео

Гравець продовжує залишатися в лікарні.

Лідер збірної Данії Крістіан Еріксен, у якого під час матчу Євро-2020 з Фінляндією зупинилося серце, вперше з’явився на публіці.

Відповідне відео з лікарні, де перебуває футболіст, опублікували у Twitter.

На кадрах він визирає з вікна медзакладу, посміхається та показує жестами, що у нього все добре.

Нагадаємо, півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.

29-річний Еріксен виступає за міланський " Інтер ", з яким нещодавно став чемпіоном Італії. До цього футболіст грав за лондонський " Тоттенхем " і амстердамський " Аякс ".

", з яким нещодавно став чемпіоном Італії. До цього футболіст грав за лондонський " " і амстердамський " ". За збірну Данії Еріксен дебютував у 2010 році. На рахунку Крістіана 109 матчів, у яких він забив 36 голів.

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