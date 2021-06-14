Лідер збірної Данії Еріксен, у якого під час матчу зупинилося серце, вперше з’явився на публіці: відео

Гравець продовжує залишатися в лікарні.
Лідер збірної Данії Крістіан Еріксен, у якого під час матчу Євро-2020 з Фінляндією зупинилося серце, вперше з’явився на публіці.
Відповідне відео з лікарні, де перебуває футболіст, опублікували у Twitter.
На кадрах він визирає з вікна медзакладу, посміхається та показує жестами, що у нього все добре.
SENİN GÜÇLÜ OLDUGUNU BİLİYODUK ADAMİM— DEDE (@Dedes077) June 13, 2021
#Eriksen #survivor2021 #sedatpeker pic.twitter.com/xKannegpw6
Нагадаємо, півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.
- 29-річний Еріксен виступає за міланський "Інтер", з яким нещодавно став чемпіоном Італії. До цього футболіст грав за лондонський "Тоттенхем" і амстердамський "Аякс".
- За збірну Данії Еріксен дебютував у 2010 році. На рахунку Крістіана 109 матчів, у яких він забив 36 голів.