Лідер збірної України достроково завершив біатлонний сезон: відома причина

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний достроково закінчив сезон Кубка світу-2022/23.

Про це головний тренер чоловічої національної команди Юрай Санітра повідомив у коментарі Суспільне Спорт.

За його словами, Підручний здав позитивний тест на COVID-19 та не братиме участь у двох заключних етапах Кубка світу в Естерсунді та Голменколлені.

"Не маю хорошої інформації щодо Підручного, який не вийшов на старт гонки переслідування. Він захворів – позитивний тест на ковід. На цей час можу сказати, що сезон для нього закінчився. Стан у нього не найкращий. Шкода його, він був у хорошому фізичному стані. Очікував від нього, що зможе показати хороший результат на наступних стартах. Але цей сезон не дає нам щастя – боремося з проблемами зі здоров'ям від самого початку", – сказав Санітра.

Як заміну Підручному на решті етапів Кубка світу в команді розглядають кандидатуру Артема Тищенка, який у березні закінчив змагання на Кубку IBU. На двох заключних етапах у Кенморі той незмінно входив до топ-10 семи гонок, в яких брав участь.

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