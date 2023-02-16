Лідер збірної України Михайлюк з особистим рекордом сезону дебютував за новий клуб у НБА

Зірковий український баскетболіст Святослав Михайлюк провів дебютний матч за "Шарлотт Горнетс" у регулярному чемпіонаті НБА.

25-річний українець допоміг своїй новій команді обіграти "Сан-Антоніо Спьорс" – 120:110.

Михайлюк провів на паркеті майже 25 хвилин. За цей час він набрав 12 очок і виконав 2 підбирання. Для Святослава це найкращий показник результативності цього сезону.

Востаннє він набирав понад 10 очок у НБА ще 13 грудня 2021 року, виступаючи за "Торонто Репторс".

Cвої перші очки у новому клубі Святослав набрав ефектним слемданком.

Нагадаємо, що чемпіонат Михайлюк розпочинав у складі "Нью-Йорк Нікс". У лютому українець став гравцем "Портленд Трейл Блейзерс", після чого його одразу ж обміняли в "Шарлотт Горнетс".

Читайте також:

Легендарний Леброн Джеймс побив "вічний" рекорд результативності НБА: відео історичного кидка

Синьо-жовті прапори та хіт про Путіна: фанати литовського клубу підтримали Україну на матчі Євроліги

Колишній баскетболіст збірної України помер у віці 33 років