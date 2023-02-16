Лідер збірної України Михайлюк з особистим рекордом сезону дебютував за новий клуб у НБА

Святослав допоміг своїй команді здобути перемогу.
Зірковий український баскетболіст Святослав Михайлюк провів дебютний матч за "Шарлотт Горнетс" у регулярному чемпіонаті НБА.
25-річний українець допоміг своїй новій команді обіграти "Сан-Антоніо Спьорс" – 120:110.
Михайлюк провів на паркеті майже 25 хвилин. За цей час він набрав 12 очок і виконав 2 підбирання. Для Святослава це найкращий показник результативності цього сезону.
Востаннє він набирав понад 10 очок у НБА ще 13 грудня 2021 року, виступаючи за "Торонто Репторс".
Cвої перші очки у новому клубі Святослав набрав ефектним слемданком.
Welcome to Buzz City @Sviat_10! @drpepper | @HornetsOnBally pic.twitter.com/G9tzy259Yd— Charlotte Hornets (@hornets) February 16, 2023
Нагадаємо, що чемпіонат Михайлюк розпочинав у складі "Нью-Йорк Нікс". У лютому українець став гравцем "Портленд Трейл Блейзерс", після чого його одразу ж обміняли в "Шарлотт Горнетс".
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