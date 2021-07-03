Лідер збірної України не потрапив до заявки на чвертьфінал Євро-2020 з Англією: що сталося

Лідер збірної України не потрапив до заявки на чвертьфінал Євро-2020 з Англією: що сталося

Важка втрата для "синьо-жовтих".

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не потрапив до заявки на чвертьфінальний матч Євро-2020 з командою Англії.

В ефірі телеканалу "Футбол 1" було сказано, що 28-річний хавбек не допоможе "синьо-жовтим" через травму.

На турнірі Руслан зіграв у чотирьох матчах і відзначився однією гольовою передачею.

Поєдинок Україна - Англія розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу. Також на нашому сайті можна стежити онлайн за головними подіями навколо цієї історичної битви.

Україна пробилася в плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

(2:0). У півфіналі переможець пари Україна - Англія зіграє з Данією.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання