Лідер збірної України перенесе операцію: коли повернеться відомий біатлоніст

Підручний пропустить п'ять етапів Кубка світу.
Лідеру чоловічої збірної України з біатлону Дмитру Підручному зроблять операцію на коліні.
Про це повідомила пресслужба ФБУ.
У вівторок, 6 грудня, його обстежили в одній із провідних клінік Німеччини. Дослідження показало, що у Дмитра розірваний меніск. Хірургічне втручання запланували на завтра, 8 грудня.
Лікарі сподіваються, що біатлоніст одразу зможе розпочати процес реабілітації без перебування у стаціонарі.
Повне відновлення триватиме орієнтовно 4-5 тижнів. Таким чином Підручний пропустить аж п'ять етапів Кубка світу. А до національної команди може приєнатися на чемпіонаті світу в Обергофі, який триватиме з 8 до 19 лютого.
Нагадаємо, що новий біатлонний сезон продовжиться етапом у Гогфільцені-2022. Збірна України оголосила склад на цей етап.
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