Лідер збірної України перенесе операцію: коли повернеться відомий біатлоніст

Лідеру чоловічої збірної України з біатлону Дмитру Підручному зроблять операцію на коліні.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

У вівторок, 6 грудня, його обстежили в одній із провідних клінік Німеччини. Дослідження показало, що у Дмитра розірваний меніск. Хірургічне втручання запланували на завтра, 8 грудня.

Лікарі сподіваються, що біатлоніст одразу зможе розпочати процес реабілітації без перебування у стаціонарі.

Повне відновлення триватиме орієнтовно 4-5 тижнів. Таким чином Підручний пропустить аж п'ять етапів Кубка світу. А до національної команди може приєнатися на чемпіонаті світу в Обергофі, який триватиме з 8 до 19 лютого.

Нагадаємо, що новий біатлонний сезон продовжиться етапом у Гогфільцені-2022. Збірна України оголосила склад на цей етап.

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