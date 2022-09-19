Лідер збірної України став найкращим гравцем Євробаскету-2022 за одним зі статистичних показників

В середньому за гру Михайлюк робив 2,2 перехоплення. Стільки ж перехоплень в активі гравця збірної Чорногорії Кендріка Перрі, проте він проводив на майданчику більше ігрового часу. Замикає першу трійку словенець Лука Дончич з показником 2,0.

Крім того, В’ячеслав Бобров, закидаючи 53,8% дальніх атак, посів 4-те місце на турнірі за реалізацією триочкових. Олексій Лень має 7-й індивідуальний показник турніру з 1,2 блок-шота за гру.

Що стосується командної статистики, то Україна увійшла до топ-5 за двома показниками. За підбираннями наша команда стала п'ятою з показником 37,5 за матч. Також із 3,7 блока в середньому за поєдинок "синьо-жовті" посіли четверту сходинку за цим показником.

На Євробаскеті-2022 команда Айнарса Багатскіса зупинилася в 1/8 фіналу, де в напруженій боротьбі за путівку до чвертьфіналу програла Польщі.

У підсумку українці завершили турнір на 11-му місці. Це другий найкращий результат за весь час виступів нашої команди на чоловічому Євробаскеті-2022. Рекордом залишається вихід "синьо-жовтих" до чвертьфіналу 2013 року, тоді українці вилетіли від Хорватії та в підсумку посіли шосте місце.

На груповій стадії збірна України здобула три перемоги - над Великою Британією (90:61), Естонією (74:73) та Італією (84:73), а також зазнала двох поразок - від Греції (79:99) та Хорватії (85:90).

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