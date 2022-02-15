Лідер збірної України з біатлону може відмовитися виступити в масстарті на Олімпіаді-2022: яка причина

Лідер збірної України з біатлону може відмовитися виступити в масстарті на Олімпіаді-2022: яка причина

Дмитро Підручний не виключає, що пропустить заключну гонку на Іграх у Пекіні.

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний повідомив, що може не вийти на старт в останій чоловічій гонці на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні - масстарті .

Про це 30-річний лідер української команди заявив після чоловічої естафети, яка відбулася 15 лютого. Українці в ній фінішували дев'ятими з чотирма колами штрафу.

"Масстарт? Звичайно, хочеться показати себе, але з кожною гонкою все важче і важче, особливо на трасі. Навіть не знаю, що сказати за масстарт. Чесно - у голові думки такі, що, можливо, доведеться його і пропустити.

Психологічно було важко боротися. Намагався ризикувати, хоча б щось відіграти: лежачи це вийшло: швидко, з "п'ятака". А на "стійці" ризик був не надто вдалий, і, як результат, повний завал. Одну позицію відіграв, але не варто було, можливо, так ризикувати. По трасі також було нелегко - з першого кола намагався потроху відігравати, не знаю як це за часом вийшло. До того ж, нікого особливо не бачив, тому в плані психології важка гонка була: нічого зробити не можеш, а хочеться", - сказав Підручний у коментарі Суспільне Спорт.

Чоловіча гонка з масовим стартом відбудеться в п'ятницю, 18 лютого. Початок - об 11:00 за київським часом. Окрім Підручного, право виступити в масстарті здобув ще один українець Артем Прима.

Читайте також:

"Це був дуже гарний жест": капітан чоловічої збірної України з біатлону відзначився гідним вчинком на ОІ-2022

Стало відомо, хто представлятиме Україну в жіночій естафеті з біатлону на ОІ-2022

Біатлон на Олімпійських іграх-2022: повний календар, розклад усіх гонок