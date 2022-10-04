Лідер збірної України з гімнастики попросив виключити його з команди через дивне рішення тренера

Титулований український гімнаст Петро Пахнюк написав заяву на звільнення з національної команди після того, як не потрапив до заявки на чемпіонат світу 2022 року.

Один з лідерів збірної України зі спортивної гімнастики Петро Пахнюк обурився своїм непотраплянням до заявки національної команди на світову першість 2022 року.

30-річний гімнаст не погодився з тим, що головний тренер "синьо-жовтих" Геннадій Сартинський вирішив не брати його на ЧС та зробити ставку на молодь.

"Я не погоджуюсь з рішенням не ставити мене в команду на чемпіонат світу-2022 та з аргументом головного тренера Сартинського: "Мені потрібно обкатувати молодь". Те, кого ставлять зараз - відвертий абсурд. Обкатувати можна на етапах Кубка світу, комерційних змаганнях, а не на чемпіонатах світу. Наступного разу він вирішить на Олімпійських іграх обкатати гімнаста?

Не хочу буди співучасником таких дій, в яких з грошей платників податків направляють вторинний склад команди на ЧС. Усі виправдання, про колективне рішення тренерів (особисто мій тренер Лаврухін у виборі команди права голосу не мав), накази керівництва (не думаю, що хтось піде проти кращих результатів на міжнародних змаганнях інших гімнастів) і решта - це надумані речі.

Результати моїх змагань, хлопців зі збірної, публічно видно на міжнародних змаганнях. Відверто кажучи, це рівень вище, ніж команда на ЧС-2022. Одним словом, спортивний принцип в нашій команді зруйнований однією особою. Без реальної конкуренції жоден вид спорту існувати не може.

Щодо мене, я провалив чемпіонат Європи 2022, та навіть такий виступ об'єктивно може підсилити нашу команду", - написав Пахнюк на своїй сторінці в Instagram.

Також Пахнюк додав фото заяви, у якій він просить виключити себе зі складу збірної України зі спортивної гімнастики.

instagram.com/petropakhniuk

Зазначимо. що Пахнюк - чемпіон Європи у командній першості, дворазовий срібний призер у вправах на паралельних брусах та бронзовий призер Європейських ігор.

Чемпіонат світу-2022 зі спортивної гімнастики розпочнеться 29 жовтня в англійському Ліверпулі.

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