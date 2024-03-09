Лідер збірної України зі спортивної гімнастики завоював "золото" на етапі Кубка світу в Баку

Ілля Ковтун став найкращим у вправах на паралельних брусах.

Українець Ілля Ковтун виграв золоту нагороду на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку (Азербайджан).

20-річний український спортсмен став найкращим у вправах на паралельних брусах, набравши 14,900 бала.

У боротьбі за "золото" наш співвітчизник обійшов чинного олімпійського чемпіона в цій дисципліні китайця Цзоу Цзиньюаня (14,900), а замкнув трійку призерів колумбієць Анхель Барахас (14,700).

Ще один українець Олег Верняєв посів 5-те місце з результатом 14,566 бала.

Додамо, що наприкінці лютого Ковтун завоював "золото" у вправах на паралельних брусах на етапі Кубка світу в німецькому Котбусі, а Верняєв став срібним призером.

Перед цим обидва українці здобули нагороди на етапі Кубка світу в єгипетському Каїрі: на паралельних брусах Ковтун виграв "золото", Верняєв завершив змагання зі "сріблом".

Раніше повідомлялося, що, незважаючи на дозвіл Міжнародного олімпійського комітету (МОК), росіяни не виступлять на Олімпіаді-2024 у спортивній гімнастиці.

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