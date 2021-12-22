Лідера Чемпіонату Італії запідозрили у фінансових махінаціях, клуб заперечує будь-які порушення

Правоохоронці провели обшуки в офісі "нерадзуррі" та та вилучили низку документів.

Дев'ятнадцятиразовий чемпіон Італії з футболу міланський "Інтер" підозрюється у фінансових махінаціях.

Як повідомляє Gazetta dello Sport, міланський клуб звинувачують у навмисному завищенні доходів впродовж 2017-2019 років. 21 грудня фінансова гвардія Італії провела обшук в офісі "нерадзуррі" та вилучила низку документів.

Зазначається, що "Інтер" міг здіснювати фінансові махінації на суму близько 100 млн євро. Під підозрою опинилися близько десяти трансферів, за допомогою яких клуб нібито завищував суму доходів у звітності.

Міланці вже відреагували на звинувачення, відхрестившись від будь-яких порушень, що стосуються фінансової діяльності клубу.

"Інтер" підтверджує, що надав необхідну документацію щодо відходу окремих гравців у сезонах 2017/18 та 2018/19. Запит надійшов від прокуратури Мілана про перевірку регулярного обліку відповідного приросту капіталу.

Фінансова звітність клубу складена з дотриманням найсуворіших принципів бухгалтерського обліку. Жоден член "Інтера" не перебуває під слідством. Як йдеться у повідомленні прокуратури, наразі йдеться лише про попереднє розслідування", - йдеться в заяві на офіційному сайті "нерадзуррі".

Зазначимо, що під підозрою перебуває не лише "Інтер". Раніше правоохоронні органи зацікавилися фінансовою звітністю "Ювентуса", "Аталанти", "Дженоа", "Наполі" та "Сампдорії".

В офісі "б'янконері" теж провели обшуки і вилучили документи. Повідомлялося, що туринський клуб можуть виключити з Серії А та позбавити останніх чемпіонських титулів через неправдиву фінансову звітність.

Після 18 турів "Інтер" очолює Серію А, випереджаючи "Наполі" та "Мілан" на 4 бали

В останньому матчі в 2021 році підопічні Сімоне Індзагі приймуть "Торіно". Поєдинок відбудеться сьогодні, 22 грудня, початок зустрічі - о 19:30 за київським часом.

"Інтер" є чинним чемпіоном Італії. Минулого сезону міланці перервали дев'ятирічну гегемонію "Ювентуса", вигравши "скудетто" 19-й раз у своїй історії.

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