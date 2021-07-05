Лідера збірної України прооперують після Євро-2020: дружина футболіста поділилася подробицями

Руслан Малиновський потребує хірургічного втручання через грижу живота.

Півзахисник італійської "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський найближчим часом перенесе операцію.

Про це повідомила дружина 28-річного футболіста Роксана в сторіз Instagram, відповівши на питання, коли вони з чоловіком приїдуть в Україну.

"У нас складна ситуація з відпусткою цього разу. У Руслана операція, а потім йому два тижні не можна абсолютно жодних навантажень. У морі теж плавати не можна. Загалом, не знаю, як нам бути з усіма цими переїздами, валізами і Олівією (дочка - прим).

Все лягає на мої плечі, тому куди, коли і як ми поїдемо - ще невідомо. Але на що не підеш заради кар'єри і здоров'я улюбленого чоловіка?" - написала Роксана.

instagram.com/roksana_m7

Як повідомляє видання Tutto Atalanta з посиланням на L'Eco di Bergamo, Руслана турбує грижа в районі живота. На відновлення після операції футболісту знадобиться близько 40 днів.

Малиновський зіграв у всіх матчах Євро-2020, окрім чвертьфіналу проти Англії. Перед цим поєдинком він відчув гострий біль у животі, тому не потрапив до заявки на гру.

Минулого сезону Руслан зіграв за "Аталанту" 42 матчі у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 12 результативних передач. Із 12 гольовими пасами Малиновський став найкращим асистентом Серії А.

Новий сезон Чемпіонату Італії розпочнеться 22 серпня.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання