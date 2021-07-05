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Лідера збірної України прооперують після Євро-2020: дружина футболіста поділилася подробицями

Лідера збірної України прооперують після Євро-2020: дружина футболіста поділилася подробицями

Associated Press

Руслан Малиновський потребує хірургічного втручання через грижу живота.

Півзахисник італійської "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський найближчим часом перенесе операцію.

Про це повідомила дружина 28-річного футболіста Роксана в сторіз Instagram, відповівши на питання, коли вони з чоловіком приїдуть в Україну.

"У нас складна ситуація з відпусткою цього разу. У Руслана операція, а потім йому два тижні не можна абсолютно жодних навантажень. У морі теж плавати не можна. Загалом, не знаю, як нам бути з усіма цими переїздами, валізами і Олівією (дочка - прим).

Все лягає на мої плечі, тому куди, коли і як ми поїдемо - ще невідомо. Але на що не підеш заради кар'єри і здоров'я улюбленого чоловіка?" - написала Роксана.

instagram.com/roksana_m7 / ©
instagram.com/roksana_m7

Як повідомляє видання Tutto Atalanta з посиланням на L'Eco di Bergamo, Руслана турбує грижа в районі живота. На відновлення після операції футболісту знадобиться близько 40 днів.

Малиновський зіграв у всіх матчах Євро-2020, окрім чвертьфіналу проти Англії. Перед цим поєдинком він відчув гострий біль у животі, тому не потрапив до заявки на гру.

  • Минулого сезону Руслан зіграв за "Аталанту" 42 матчі у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 12 результативних передач. Із 12 гольовими пасами Малиновський став найкращим асистентом Серії А.
  • Новий сезон Чемпіонату Італії розпочнеться 22 серпня.