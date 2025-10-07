ТСН у соціальних мережах

Лідера збірної України U-20 дискваліфікували на матч 1/8 фіналу ЧС-2025 з Іспанією

Геннадій Синчук не зможе допомогти "синьо-жовтим" у прийдешньому поєдинку.

Геннадій Синчук

Геннадій Синчук / © Associated Press

Вінгер збірної України Геннадій Синчук пропустить матч 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу-2025 (U-20) з футболу з Іспанією через дискваліфікацію.

Як повідомляє Динамоманія, в офіційному листі ФІФА зазначено, що під час попереднього поєдинку проти Парагваю (2:1) Синчук перебував у технічній зоні, хоча був дискваліфікований на ту гру.

Оскільки це категорично забороняється, ФІФА подовжила дискваліфікацію 19-річного гравця на матч з Іспанією. Україна має намір подати апеляцію на це рішення, проте до початку гри залишається зовсім мало часу.

Синчук є найкращим бомбардиром збірної України U-20 на поточній світовій першості: він провів два матчі, відзначившись двома забитими м'ячами.

Матч збірної України проти Іспанії відбудеться сьогодні, 7 жовтня, і розпочнеться о 22:30 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Іспанія.

Переможець пари Україна – Іспанія у чвертьфіналі зіграє з тріумфатором поєдинку 1/8 фіналу між Колумбією та ПАР.

Нагадаємо, збірна України відібралася на ЧС-2025 (U-20) завдяки тому, що на юнацькому Євро-2024 (U-19) дійшла до півфіналу.

"Синьо-жовті" уп'яте в історії беруть участь у ЧС з футболу серед команд U-20. На чотирьох попередніх турнірах збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року під керівництвом Олександра Петракова стала переможцем турніру.

