Лідерка збірної України підтримала 15-річну російську фігуристку, в якої виявили допінг на ОІ-2022

Анастасія Шаботова не вірить, що Каміла Валієва приймала заборонений препарат.

Триразова чемпіонка України з фігурного катання Анастасія Шаботова заступилася за російську фігуристку Камілу Валієву, допінг-проба якої раніше показала позитивний результат.

"Прочитала і забула, досі в це не особливо вірю. Дівчатка такі, нічого б їм не допомогло, якби вони не мали такого таланту. Смішно навіть думати, вони просто талановиті і багато працюють. Співчувати олімпійським чемпіонам дивно. Я просто рада за них. І я рада, що мої друзі стали олімпійськими чемпіонами, що я знайома з ними", - сказала Шаботова журналістам російського видання РИА Новости.

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Також Шаботова висловилася щодо тиску на Україну під час Олімпіади в Пекіні.

"Моя країна відчуває великий тиск? Я не знала, що є якийсь тиск. Я відчуваю підтримку всіх країн. Я не належу ніяк політично до цих питань, я просто катаюся", - сказала Шаботова російському виданню Спорт-Экспресс.

Додамо, що Шаботова народилася і виросла в Москві. У липні 2019 року вона змінила спортивне громадянство й стала представляти Україну. На Олімпіаді-2022 у Пекіні вона виступає за українську збірну.

Раніше повідомлялося, що, попри виявлений допінг, Валієвій дозволили продовжити виступи на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Вона не була відсторонена від змагань та представляла команду ОКР у жіночому особистому турнірі, який стартував 15 лютого.

Водночас Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення не проводити церемонію нагородження призерів командного турніру фігуристів, в якому Валієва виграла "золото" в складі команди ОКР. Якщо Валієва завоює медаль в особистих змаганнях, то церемонію нагородження також скасують.

Поблажливе рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) у допінговій справі Валієвої спричинило величезну хвилю обурення у всьому світі.

Раніше розповідалося про те, що позитивна допінг-проба Валієвої була взята 25 грудня під час чемпіонату Росії в Санкт-Петербурзі. 8 лютого (вже після командного турніру на Олімпіаді) акредитована лабораторія WADA у Швеції виявила у пробі Валієвої триметазидин, який є аналогом усім відомого мельдонію. Через це фігуристку було тимчасово усунено від змагань, тренувань та іншої спортивної діяльності. Утім, РУСАДА (російська національна антидопінгова організація, прим.) вдалося скасувате відсторонення юної фігуристки.

Додамо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна Олімпійського Комітету Росії.

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