Лідерка збірної України з біатлону повернулася до складу команди перед третім етапом Кубка світу

Жіноча збірна України з біатлону назвала склад на третій етап Кубка світу-2022/23 у французькому Ансі. До національної команди повернулася Юлія Джима, яка нещодавно перенесла коронавірус.

Про це в коментарі Суспільне Спорт повідомив старший тренер жіночої збірної України Олександр Кравченко.

Всього до складу жіночої збірної України на етап в Ансі увійшли п'ять біатлоністок: Юлія Джима, Дар'я Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк та Анастасія Меркушина.

Порівняно з попереднім етапом в складі "синьо-жовтих" відбулася одна зміна – Джима замінила 17-річну Олександру Меркушину, яка дебютувала на рівні Кубка світу в австрійському Гогфільцені.

Етап в Ансі відбудеться від 15-го до 18 грудня. До програми змагань включені спринти, гонки переслідування та масстарти.

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