Лідерка збірної України з біатлону пропустить заключну гонку чемпіонату світу-2023: відома причина

Юлія Джима не візьме участь у масстарті.
Лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима не виступить у масстарті на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі.
Про це повідомляє Biathlon.com.ua.
Зранку в день гонки, 19 лютого, стало відомо, що застуда, через яку Джима напередодні пропустила естафету, не дозволить їй взяти участь і в масстарті.
Таким чином, Україна не буде представлена в заключній гонці планетарної першості жодною біатлоністкою. Початок жіночого масстарту – о 16:15 за київським часом.
Зазначимо, що чоловіча гонка з масовим стартом також відбудеться сьогодні, 19 лютого. Вона розпочнеться о 13:30 за київським часом. Україну в ній представлять двоє спортсменів – Дмитро Підручний та Антон Дудченко.
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.
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