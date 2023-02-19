Лідерка збірної України з біатлону пропустить заключну гонку чемпіонату світу-2023: відома причина

Юлія Джима не візьме участь у масстарті.

Лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима не виступить у масстарті на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

Зранку в день гонки, 19 лютого, стало відомо, що застуда, через яку Джима напередодні пропустила естафету, не дозволить їй взяти участь і в масстарті.

Таким чином, Україна не буде представлена в заключній гонці планетарної першості жодною біатлоністкою. Початок жіночого масстарту – о 16:15 за київським часом.

Зазначимо, що чоловіча гонка з масовим стартом також відбудеться сьогодні, 19 лютого. Вона розпочнеться о 13:30 за київським часом. Україну в ній представлять двоє спортсменів – Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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