Ліга чемпіонів-2021/22: результати жеребкування другого відбіркового раунду

Поєдинки будуть зіграні 20/21 та 27/28 липня.

У середу, 16 червня, в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

26 клубів поділили на два шляхи: Шлях чемпіонів (20 команд) і Шлях представників ліг (6 команд). Деякі команди дізнаються суперників 13/14 липня, коли завершиться перший відбірковий раунд.

Поєдинки другого раунду кваліфікації будуть зіграні 20/21 та 27/28 липня.

Переможці другого кваліфікаційного раунду гарантовано потраплять до групового турніру одного з єврокубків - Ліги чемпіонів, Ліги Європи або Ліги конференцій.

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Нагадаємо, віцечемпіон України донецький "Шахтар" розпочне боротьбу 3-го кваліфай-раунду Ліги чемпіонів, жеребкування якого відбудеться 19 липня. Матчі 3-го відбіркового раунду - 3/4 та 10 серпня 2021 року.

Ліга чемпіонів-2021/22. Результати жеребкування 2-го відбіркового раунду

Шлях чемпіонів

Група 1

Динамо Загреб (Хорватія)/Валюр (Ісландія) - Омонія (Кіпр)

Слован Братислава (Словаччина)/Шемрок Роверс (Ірландія) - Янг Бойз (Швейцарія)

Буде-Глімт (Норвегія)/Легія Варшава (Польща) - Флора (Естонія)/Хіберніанс (Мальта)

Група 2

Коннас-Кі (Уельс)/Алашкерт(Вірменія) - Теута (Албанія)/Шериф (Молдова)

Олімпіакос (Греція) - Динамо Тбілісі (Грузія)/Нефтчі (Азербайджан)

Маккабі Хайфа (Ізраїль)/Кайрат (Казахстан) - Црвена Звезда (Сербія)

Група 3

Фола (Люксембург)/Лінкольн (Гібралтар) - Клуж(Румунія)/Борац (Боснія і Герцеговина)

Мальме (Швеція)/ Рига (Латвія) - ГІК (Фінляндія)/Будучность (Чорногорія)

Ференцварош/переможець попереднього раунду - Жальгіріс (Литва)/Лінфілд (Північна Ірландія)

Шкендія (Македонія)/Мура (Словенія) - Лудогорець (Болгарія)/Шахтар Солігорськ (Білорусь)

Шлях представників ліг

Рапід Відень (Австрія) - Спарта Прага (Чехія)

Селтік (Шотландія) - Мітьюлланд (Данія)

ПСВ (Нідерланди) - Галатасарай (Туреччина).

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ-2021/22 КЛЮЧОВІ ДАТИ

Жеребкування попереднього раунду: 8 червня 2021 року

Жеребкування першого відбіркового раунду: 15 червня 2021 року

Жеребкування другого відбіркового раунду: 16 червня 2021 року

1/2 фіналу попереднього раунду: 22 червня 2021 року

Фінал попереднього раунду: 25 червня 2021 року

Перший відбірковий раунд: 6/7 і 13/14 липня 2021 року

Жеребкування третього відбіркового раунду: 19 липня 2021 року

Другий відбірковий раунд: 20/21 і 27/28 липня 2021 року

Жеребкування раунду плейоф: 2 серпня 2021 року

Третій відбірковий раунд: 3/4 та 10 серпня 2021 року

Раунд плейоф: 17/18 і 24/25 серпня 2021 року

Жеребкування групового етапу: 26 серпня 2021 року

Груповий етап: 14/15 і 28/29 вересня, 19/20 жовтня, 2/3 і 23/24 листопада, 7/8 грудня 2021 року

Жеребкування 1/8 фіналу: 13 грудня 2021 року

1/8 фіналу: 15/16 і 22/23 лютого, 8/9 і 15/16 березня 2022 року

Жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу: 18 березня 2022 року

1/4 фіналу: 5/6 і 12/13 квітня 2022 року

1/2 фіналу: 26/27 і 3/4 травня 2022 року

Фінал: 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія)

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