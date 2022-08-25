Ліга чемпіонів-2022/23: результати жеребкування групового етапу

У Стамбулі відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23, за результатами якого команди поділили на групи.
У четвер, 25 серпня, у Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
У жеребкуванні взяли участь 32 клуби - до 26 володарів прямих путівок приєдналися шість переможців раунду плейоф.
Своїх суперників на груповій стадії головного клубного турніру Європи дізнався донецький "Шахтар".
Результати жеребкування
|група A
|група B
|Аякс (Нідерланди)
|Порту (Португалія)
|Ліверпуль (Англія)
|Атлетіко (Іспанія)
|Наполі (Італія)
|Баєр (Німеччина)
|Рейнджерс (Шотландія)
|Брюгге (Бельгія)
|група C
|група D
|Баварія (Німеччина)
|Айнтрахт (Німеччина)
|Барселона (Іспанія)
|Тоттенгем (Англія)
|Інтер (Італія)
|Спортинг (Португалія)
|Вікторія Пльзень (Чехія)
|Марсель (Франція)
|група E
|група F
|Мілан (Італія)
|Реал (Іспанія)
|Челсі (Англія)
|Лейпциг (Німеччина)
|Зальцбург (Австрія)
|Шахтар (Україна)
|Динамо Загреб (Хорватія)
|Селтік (Шотландія)
|група G
|група H
|Манчестер Сіті (Англія)
|ПСЖ (Франція)
|Севілья (Іспанія)
|Ювентус (Італія)
|Боруссія Дортмунд (Німеччина)
|Бенфіка (Португалія)
|Копенгаген (Данія)
|Маккабі Хайфа (Ізраїль)
- По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які займуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи та посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада. Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.
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