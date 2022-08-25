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Ліга чемпіонів-2022/23: результати жеребкування групового етапу

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Ліга чемпіонів-2022/23: результати жеребкування групового етапу

Фото: Associated Press

У Стамбулі відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23, за результатами якого команди поділили на групи.

У четвер, 25 серпня, у Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

У жеребкуванні взяли участь 32 клуби - до 26 володарів прямих путівок приєдналися шість переможців раунду плейоф.

Своїх суперників на груповій стадії головного клубного турніру Європи дізнався донецький "Шахтар".

Результати жеребкування

група A група B
Аякс (Нідерланди) Порту (Португалія)
Ліверпуль (Англія) Атлетіко (Іспанія)
Наполі (Італія) Баєр (Німеччина)
Рейнджерс (Шотландія) Брюгге (Бельгія)
група C група D
Баварія (Німеччина) Айнтрахт (Німеччина)
Барселона (Іспанія) Тоттенгем (Англія)
Інтер (Італія) Спортинг (Португалія)
Вікторія Пльзень (Чехія) Марсель (Франція)
група E група F
Мілан (Італія) Реал (Іспанія)
Челсі (Англія) Лейпциг (Німеччина)
Зальцбург (Австрія) Шахтар (Україна)
Динамо Загреб (Хорватія) Селтік (Шотландія)
група G група H
Манчестер Сіті (Англія) ПСЖ (Франція)
Севілья (Іспанія) Ювентус (Італія)
Боруссія Дортмунд (Німеччина) Бенфіка (Португалія)
Копенгаген (Данія) Маккабі Хайфа (Ізраїль)
  • По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які займуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи та посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 6 вересня до 2 листопада. Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.

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