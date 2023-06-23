Ліга чемпіонів-2023/24: хто вже вийшов до групового раунду

Визначилися володарі всіх прямих путівок до групового етапу наступного розіграшу головного євротурніру.

Європейський футбольний сезон добіг до свого завершення. За його підсумками стали відомі клуби, які кваліфікувалися до групового раунду Ліги чемпіонів на наступний сезон-2023/24.

На груповій стадії найпрестижнішого єврокубку зіграють 32 клуби. 26 з них отримали автоматичні путівки завдяки успішним виступам у національних чемпіонатах. Ще шість путівок до основного раунду Ліги чемпіонів будуть розіграні у кваліфікації.

Донецький "Шахтар" як чемпіон України напряму вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Срібний призер УПЛ – "Дніпро-1" – розпочне боротьбу в головному євротурнірі з 2-го відбіркового раунду.

Хто вийшов до групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24

Англія: "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл"

Іспанія: "Барселона", "Реал", "Атлетіко", "Реал Сосьєдад", "Севілья" (переможець Ліги Європи)

Мілан: "Наполі", "Лаціо", "Інтер", "Мілан"

Німеччина: "Баварія", "Боруссія" Дортмунд, "Лейпциг", "Уніон"

Франція: ПСЖ, "Ланс"

Португалія: "Бенфіка", "Порту"

Нідерланди: "Феєнорд"

Австрія: "Зальцбург"

Шотландія: "Селтік"

Сербія: "Црвена Звезда"

Україна: "Шахтар"

Варто зазначити, що сезон Ліги чемпіонів-2023/24 стане останнім перед переформатуванням турніру. Починаючи від кампанії-2024/25, УЄФА затвердив новий формат трьох клубних євротурнірів – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Нагадаємо, фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів запланований на 10 червня в Стамбулі. За трофей позмагаються "Манчестер Сіті" та міланський "Інтер".

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