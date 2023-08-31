Ліга чемпіонів-2023/24: результати всіх матчів раунду плейоф кваліфікації

29 – 30 серпня відбулися матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

За їхніми підсумками стали відомі останні шість клубів, які пробилися до групового етапу найпрестижнішого євротурніру.

Ними стали "Галатасарай" (Туреччина), "Брага" (Португалія), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Антверпен" (Бельгія), "Копенгаген" (Данія) та ПСВ (Нідерланди).

Зазначимо, що польський "Ракув" українського півзахисника Владислава Кочергіна зупинився за крок від групового раунду ЛЧ. Після домашньої поразки від "Копенгагена" з рахунком 0:1 команда українця зіграла внічию у Данії – 1:1. Кочергін вийшов у стартовому складі та провів на полі 76 хвилин, заробивши жовту картку.

Результати матчів раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Вівторок, 29 серпня

"Галатасарай" (Туреччина) – "Мольде" (Норвегія) – 2:1 (перша гра – 3:2)

"Панатінаїкос" (Греція) – "Брага" (Португалія) – 0:1 (перша гра – 1:2)

"Янг Бойз" (Швейцарія) – "Маккабі" Хайфа (Ізраїль) – 3:0 (перша гра – 0:0)

Середа, 30 серпня

"Копенгаген" (Данія) – "Ракув" (Польща) – 1:1 (перша гра – 1:0)

ПСВ (Нідерланди) – "Рейнджерс" (Шотландія) – 5:1 (перша гра – 2:2)

АЕК Афіни (Греція) – "Антверпен" (Бельгія) – 1:2 (перша гра – 0:1)

Переможці двоматчевих протистоянь вийшли до групового раунду Ліги чемпіонів. Невдахи зіграють на груповій стадії Ліги Європи.

Нагадаємо, на груповій стадії Ліги чемпіонів зіграють 32 клуби, 26 з них автоматично вийшли до групового раунду. Зокрема пряму путівку до групи ЛЧ отримав чемпіон України – донецький "Шахтар".

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів заплановане на 31 серпня

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