Ліга чемпіонів-2023/24: результати жеребкування групового етапу

У четвер, 31 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Участь у ньому взяли 32 клуби: 26 з них автоматично вийшли до групового раунду за підсумками минулого сезону, а ще шість зуміли подолати сито кваліфікації.

Своїх суперників на груповій стадії ЛЧ також дізнався донецький "Шахтар", який залишився єдиним представником України у головному клубному євротурнірі після того, як "Дніпро-1" вилетів у 2-му відбірковому раунді.

Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24

група A група B Баварія (Німеччина) Севілья (Іспанія) Манчестер Юнайтед (Англія) Арсенал (Англія) Копенгаген (Данія) ПСВ (Нідерланди) Галатасарай (Туреччина) Ланс (Франція) група C група D Наполі (Італія) Бенфіка (Португалія) Реал Мадрид (Іспанія) Інтер (Італія) Брага (Португалія) Зальцбург (Австрія) Уніон (Німеччина) Реал Сосьєдад (Іспанія) група E група F Феєнорд (Нідерланди) ПСЖ (Франція) Атлетіко (Іспанія) Боруссія Дортмунд (Німеччина) Лаціо (Італія) Мілан (Італія) Селтік (Шотландія) Ньюкасл (Англія) група G група H Манчестер Сіті (Англія) Барселона (Іспанія) РБ Лейпциг (Німеччина) Порту (Португалія) Црвена Звезда (Сербія) Шахтар (Україна) Янг Бойз (Швейцарія) Антверпен (Бельгія)

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Команди, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 19 вересня до 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

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