Ліга чемпіонів-2023/24: результати жеребкування групового етапу

Дивіться склад усіх груп основого раунду найпрестижнішого клубного турніру Європи.
У четвер, 31 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
Участь у ньому взяли 32 клуби: 26 з них автоматично вийшли до групового раунду за підсумками минулого сезону, а ще шість зуміли подолати сито кваліфікації.
Своїх суперників на груповій стадії ЛЧ також дізнався донецький "Шахтар", який залишився єдиним представником України у головному клубному євротурнірі після того, як "Дніпро-1" вилетів у 2-му відбірковому раунді.
Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24
|група A
|група B
|Баварія (Німеччина)
|Севілья (Іспанія)
|Манчестер Юнайтед (Англія)
|Арсенал (Англія)
|Копенгаген (Данія)
|ПСВ (Нідерланди)
|Галатасарай (Туреччина)
|Ланс (Франція)
|група C
|група D
|Наполі (Італія)
|Бенфіка (Португалія)
|Реал Мадрид (Іспанія)
|Інтер (Італія)
|Брага (Португалія)
|Зальцбург (Австрія)
|Уніон (Німеччина)
|Реал Сосьєдад (Іспанія)
|група E
|група F
|Феєнорд (Нідерланди)
|ПСЖ (Франція)
|Атлетіко (Іспанія)
|Боруссія Дортмунд (Німеччина)
|Лаціо (Італія)
|Мілан (Італія)
|Селтік (Шотландія)
|Ньюкасл (Англія)
|група G
|група H
|Манчестер Сіті (Англія)
|Барселона (Іспанія)
|РБ Лейпциг (Німеччина)
|Порту (Португалія)
|Црвена Звезда (Сербія)
|Шахтар (Україна)
|Янг Бойз (Швейцарія)
|Антверпен (Бельгія)
По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Команди, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з володарями других місць у квартетах ЛЄ.
Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 19 вересня до 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".
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