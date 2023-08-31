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Ліга чемпіонів-2023/24: результати жеребкування групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ліга чемпіонів-2023/24: результати жеребкування групового етапу

Фото: Associated Press

Дивіться склад усіх груп основого раунду найпрестижнішого клубного турніру Європи.

У четвер, 31 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Участь у ньому взяли 32 клуби: 26 з них автоматично вийшли до групового раунду за підсумками минулого сезону, а ще шість зуміли подолати сито кваліфікації.

Своїх суперників на груповій стадії ЛЧ також дізнався донецький "Шахтар", який залишився єдиним представником України у головному клубному євротурнірі після того, як "Дніпро-1" вилетів у 2-му відбірковому раунді.

Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24

група A група B
Баварія (Німеччина) Севілья (Іспанія)
Манчестер Юнайтед (Англія) Арсенал (Англія)
Копенгаген (Данія) ПСВ (Нідерланди)
Галатасарай (Туреччина) Ланс (Франція)
група C група D
Наполі (Італія) Бенфіка (Португалія)
Реал Мадрид (Іспанія) Інтер (Італія)
Брага (Португалія) Зальцбург (Австрія)
Уніон (Німеччина) Реал Сосьєдад (Іспанія)
група E група F
Феєнорд (Нідерланди) ПСЖ (Франція)
Атлетіко (Іспанія) Боруссія Дортмунд (Німеччина)
Лаціо (Італія) Мілан (Італія)
Селтік (Шотландія) Ньюкасл (Англія)
група G група H
Манчестер Сіті (Англія) Барселона (Іспанія)
РБ Лейпциг (Німеччина) Порту (Португалія)
Црвена Звезда (Сербія) Шахтар (Україна)
Янг Бойз (Швейцарія) Антверпен (Бельгія)

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Команди, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 19 вересня до 13 грудня. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

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Стаття з добірки новин:
Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
1016
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