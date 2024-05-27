Ліга чемпіонів-2024/25: хто вже вийшов до основної стадії

До вашої уваги список учасників найпрестижнішого євротурніру, який відбудеться вже у новому форматі.

За підсумками європейського клубного сезону-2023/24 стали відомі учасники основної стадії Ліги чемпіонів у сезоні-2024/25.

Загалом у новому сезоні ЛЧ зіграють 36 клубів, а не 32, як це було раніше. 29 команд отримають автоматичні путівки до основної стадії турніру, а ще сім путівок будуть розіграні у кваліфікації.

Станом на кінець травня участь у наступного розіграші найпрестижнішого єврокубка забезпечили собі 28 клубів.

Донецький "Шахтар" може стати 29-м, якщо мадридський "Реал" переможе дортмундську "Боруссію" у фіналі Ліги чемпіонів-2023/24, який відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Якщо ж матч завершиться тріумфом "джмелів", то Бундесліга отримає шостого представника в основній стадії ЛЧ-2024/25 – "Айнтрахт" Франкфурт. У такому випадку чемпіону України потрібно буде проходити раунд плейоф кваліфікації.

Зазначимо, що київське "Динамо" в ранзі срібного призера УПЛ стартуватиме з другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів і вже дізналося потенційних суперників.

Хто вже вийшов до основної стадії Ліги чемпіонів-2024/25

Англія: "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Ліверпуль", "Астон Вілла"

Іспанія: "Реал", "Барселона", "Жирона", "Атлетіко"

Німеччина: "Баєр", "Баварія", "Штутгарт", "РБ Лейпциг", "Боруссія" Дортмунд

Італія: "Інтер", "Мілан", "Болонья", "Ювентус", "Аталанта"

Франція: ПСЖ, "Монако", "Брест"

Португалія: "Спортинг", "Бенфіка"

Нідерланди: ПСВ, "Феєнорд"

Шотландія: "Селтік"

Австрія: "Штурм"

Бельгія: "Брюгге"

Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів-2024/25 відбудеться 29 серпня.

Нагадаємо, від сезону-2024/25 УЄФА запровадив новий формат розіграшу єврокубків. Крім збільшення кількості учасників основної стадії усіх трьох євротурнірів з 32 до 36 клубів, класичний груповий етап буде замінений на формат єдиної ліги.

Кожна команда в Лізі чемпіонів та Лізі Європи проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді), а в Лізі конференцій – по шість матчів на етапі ліги (три вдома та три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії кожного з євротурнірів автоматично потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках. Переходів між турнірами (з ЛЧ до ЛЄ, з ЛЄ до ЛК) більше не буде.

Революційні зміни також торкнуться календаря турнірів. Останні, 7-й та 8-й, тури в ЛЧ та ЛЄ відбудуться в січні 2025 року. ЛК завершиться шостим туром у грудні.

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