Ліга чемпіонів: "Арсенал" із Зінченком сенсаційно програв, сейви Трубіна не врятували "Бенфіку" (відео)

Команди обох українців не зуміли набрати очки у другому турі групового раунду ЛЧ.

В рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді поступився "Лансу" ( 2:1 ), а "Бенфіка" іншого нашого співвітчизника Анатолія Трубіна зазнала гостьової поразки від "Інтера" ( 1:0 ).

"Каноніри" відкрили рахунок у матчі проти "Ланса" на 14-й хвилині – Габріел Жезус забив після передачі Букайо Сака.

Ще до перерви французький клуб відігрався – на 25-й хвилині точного удару завдав Адрієн Томассон.

Незважаючи на перевагу лондонців у володінні м'ячем та за кількістю моментів, у другому таймі господарям вдалося вирвати перемогу. Вирішальний гол на 69-й хвилині забив Елі Вахі.

Зінченко вийшов у стартовому складі "гармашів" і провів на полі 70 хвилин, після чого українця замінив Бен Вайт.

Огляд матчу

В іншому матчі другого туру групи B нідерландський ПСВ та іспанська "Севілья" розписали нічию – 2:2.

За підсумками двох турів у цьому квартеті несподівано лідирує "Ланс" (4 очки). "Арсенал" (3 бали) посідає другу позицію. Далі розташувалися "Севілья" (2) і ПСВ (1).

Матчі третього туру ЛЧ відбудуться 24 жовтня: "Севілья" – "Арсенал", "Ланс" – ПСВ.

У паралельному поєдинку "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна в Мілані мінімально програла "Інтеру". Єдиний гол "нерадзуррі" забили на 62-й хвилині – Маркус Тюрам з меж штрафного розстріляв ворота лісабонців після пасу Дензела Дюмфріса.

Трубін відіграв повний матч за португальську команду. Упродовж гри українець зробив сім сейвів, чим допоміг "орлам" уникнути розгромної поразки.

Огляд матчу

В іншому матчі другого туру квартету D іспанський "Реал Сосьєдад" на виїзді обіграв австрійський "Зальцбург" – 0:2.

За підсумками двох турів у цій групі лідирують "Реал Сосьєдад" та "Інтер", які набрали по 4 очки. "Зальцбург" (3 бали) посідає третє місце. "Бенфіка" (0) йде останньою.

Матчі третього туру ЛЧ відбудуться 24 жовтня: "Бенфіка" – "Реал Сосьєдад", "Інтер" – "Зальцбург".

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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