Ліга чемпіонів: "Астон Вілла" здолала "Баварію", перемога "Ліверпуля", камбек "Ювентуса" (відео)

У матчах другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 "Астон Вілла" вдома перемогла "Баварію" ( 1:0 ), "Ліверпуль" на своєму полі обіграв "Болонью" ( 2:0 ), а "Ювентус" на виїзді здолав "РБ Лейпциг" ( 2:3 ).

"Астон Вілла" перемогла "Баварію" завдяки голу, який на 79-й хвилині забив Джон Дуран. Зазначимо, що у середині першого тайму команда Унаї Емері також вразила ворота мюнхенців, але м'яч Пау Торреса після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

"Астон Вілла" (6 очок) після двох зіграних матчів посідає шосте місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. В активі "Баварії" три пункти та 15-та позиція.

У третьому турі Ліги чемпіонів англійський клуб 22 жовтня прийме італійську "Болонью", а підопічні Венсана Компані днем пізніше на виїзді зіграють проти "Барселони".

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Баварія"

"Ліверпуль" впевнено обіграв "Болонью", забивши по голу в кожному з таймів. На 11-й хвилині рахунок у матчі відкрив Алексіс Макаллістер. А на 75-й хвилині перевагу "червоних" зміцнив Мохамед Салах.

Команда Арне Слота (6 очок) посідає п'яту сходинку в загальній турнірній таблиці Ліги чемпіонів. "Болонья" має один пункт і йде на 26-й позиції.

У третьому турі Ліги чемпіонів мерсисайдці 23 жовтня на виїзді зустрінуться з "РБ Лейпцигом", а "Болонья" днем раніше у гостях позмагається з "Астон Віллою".

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Болонья"

"Ювентус" подужав "РБ Лейпциг" у дуже непростому поєдинку. У середині першого тайму Беньямін Шешко вивів "биків" уперед. Невдовзі після перерви "Стара синьйора" відігралася зусиллями Душана Влаховича.

На 59-й хвилині туринці залишилися в меншості – воротар Мікеле Ді Грегоріо отримав пряму червону картку за те, що зіграв руками за межами власного штрафного майданчика.

Через шість хвилин німецький клуб скористався чисельною перевагою та знову повів у рахунку – Шешко реалізував пенальті.

Проте "б'янконері" знайшли сили в меншості здійснити камбек. На 68-й хвилині Влахович відновив паритет у грі, оформивши дубль. А на 82-й хвилині гол Фрасішку Консейсау приніс підопічним Тьяго Мотти перемогу.

"Ювентус" (6 очок) розташовується на сьомому місці в загальній турнірній таблиці Ліги чемпіонів. "РБ Лейпциг" без набраних балів перебуває на 29-й позиції.

У третьому турі Ліги чемпіонів італійський гранд 22 жовтня прийме німецький "Штутгарт", а "бики" днем пізніше на своєму стадіоні поборються з "Ліверпулем".

Огляд матчу "РБ Лейпциг" – "Ювентус"

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Читайте також:

"Бенфіка" з Трубіним сенсаційно розтоптала "Атлетіко" в Лізі чемпіонів (відео)

Суперсейв Луніна не допоміг: "Реал" несподівано зазнав поразки від "Лілля" в Лізі чемпіонів (відео)

"Шахтар" з травмою Степаненка розгромно програв "Аталанті" в Лізі чемпіонів (відео)