Ліга чемпіонів: "Аякс" за тайм знищив "Рейнджерс", переможець Ліги Європи зазнав розгромного фіаско

У середу, 7 вересня, в матчах 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів нідерландський "Аякс" приймав шотландський "Рейнджерс", а німецький "Айнтрахт" зустрічався з португальським "Спортингом".

Поєдинок "Аякс" - "Рейнджерс" завершився розгромною перемогою амстердамського клубу з рахунком 4:0 .

Ще в першому таймі господарі тричі вразили ворота команди із Глазго - забитими м'ячами відзначилися Едсон Веласкес, Стівен Бергхюйс та Мохаммед Кудус. У другій половині зустрічі крапку в цьому матчі поставив Стівен Бергвейн.

Зазначимо, що шотландський колектив у другому таймі міг забити гол престижу, але м'яч Борни Барішича було скасвано через офсайд після втручання VAR.

В іншому матчі групи А "Наполі" приймає "Ліверпуль". Поєдинок розпочався о 22:00 за київським часом.

Матч "Айнтрахт" - "Спортинг" закінчився розгромною поразкою господарів - 0:3 .

Усі голи лісабонський клуб забив у другому таймі. Авторами забитих м'ячів у ворота чинного тріумфатора Ліги Європи стали Маркус Едвардс, Трінкау та Нуну Сантуш.

В іншому матчі групи D зустрічаються "Тоттенгем" і "Марсель". Ця гра стартувала о 22:00 за київським часом.

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