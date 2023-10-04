Ліга чемпіонів: "Барселона" обіграла "Порту" та закріпила лідерство в групі "Шахтаря"

"Барселона" на виїзді здолала "Порту" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Драгау" завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій грі було забито наприкінці першого тайму. На 45+1-й хвилині Ферран Торрес завдав результативного удару після передачі Ілкая Гюндогана.

Зазначимо, що на 90+3-й хвилині "синьо-гранатові" залишилися в меншості – другу жовту картку отримав Гаві.

В іншому матчі другого туру групи H донецький "Шахтар" на виїзді оформив неймовірний камбек і переміг бельгійський "Антверпен" (2:3).

Таким чином, за підсумками двох турів "Барселона" з 6 очками лідирує у цьому квартеті. "Порту" та "Шахтар" мають у своєму активі по три бали, "Антверпен" – жодного.

Матчі третього туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Барселона" – "Шахтар", "Антверпен" – "Порту".

До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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