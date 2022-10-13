Ліга чемпіонів: "Барселона" вирвала нічию у гольовому матчі з "Інтером", "Баварія" впевнено забезпечила собі місце у плейоф

У середу, 12 жовтня, відбулися матчі 4-го групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між "Барселоною" з "Інтером" та "Баварією" з "Вікторія" Пльзень.

"Барселона" вирвала нічию у домашьному матчі 4-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти міланського "Інтера". Поєдинок завершився з рахунком 3:3 .

Рахунок матчу відкрив наприкінці першого тайму Усман Дембеле. "Нерадзуррі" відповіли голами Ніколо Барелли та Лаутаро Мартінеса.

За десять хвилин до кінця матчу Роберт Левандовські зрівняв рахунок. На 89-й хвилині Робін Госенз вивів "Інтер" вперед. У додатковий час Левандовські відзначився дублем та вирвав нічию.

У іншому матчі групи C "Баварія" на виїзді перемогла "Вікторію" Пльзень - 2:4 .

На 10-й хвилині Садіо Мане відкрив рахунок матчу. За чотири хвилини Томас Мюллер подвоїв перевагу гостей, а Леон Горецка в середині тайму з інтервалом у 10 хвилин відзначився дублем.

Господарі відповіли голами Адава Влканова та Яна Климента у другому таймі.

Лідирує у групі С "Баварія" з 12-ма очками та вже забезпечила собі місце у плейоф, "Інтер", (7) другий. У "блаугранас" лише чотири бали, а "Вікторія" Пльзень поки очок не набирала.

Матчі 5-го туру відбудуться 26 жовтня: "Інтер" - "Вікторія" Пльзень, "Барселона" - "Баварія".

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