Ліга чемпіонів: "Барселона" знищила "Янг Бойз", "Манчестер Сіті" розбив "Слован" з українцем (відео)

У матчах другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 "Барселона" на своєму стадіоні розгромила "Янг Бойз" ( 5:0 ), а "Манчестер Сіті" у гостях розбив братиславський "Слован" ( 0:4 ).

Ще в першому таймі каталонці забезпечили собі комфортну перевагу, забивши тричі у ворота суперника – відзначилися Роберт Левандовські, Рафінья та Іньїго Мартінес.

Після перерви польський форвард оформив дубль, а наприкінці зустрічі остаточний рахунок встановив Мохамед Камара, який забив у власні ворота.

Таким чином, "синьо-гранатові" (3 очки) піднялися на десяте місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. Швейцарський клуб (0 балів) йде на останній сходинці.

Зазначимо, що в першому турі найпрестижнішого євротурніру "Барселона" сенсаційно програла "Монако" (1:2), а "Янг Бойз" розгромно поступився англійській "Астон Віллі" (0:3).

У третьому турі Ліги чемпіонів підопічні Гансі Фліка вдома зіграють проти мюнхенської "Баварії", а швейцарська команда прийме міланський "Інтер". Обидва матчі відбудуться 23 жовтня.

Огляд матчу "Барселона" – "Янг Бойз"

Своєю чергою, "Манчестер Сіті" забив у ворота братиславського "Слована" по два голи в кожному з таймів. До перерви гандикап для "городян" створили Ілкай Гюндоган і Філ Фоден.

У другому таймі до розгрому справу довели Ерлінг Голанд та Джеймс Макейті. Словацька команда нічим відповісти не зуміла.

Український півзахисник "Слована" Данило Ігнатенко вийшов у стартовому складі та провів на полі 63 хвилини.

"Манчестер Сіті" з 4 очками вийшов на четверте місце загальної турнірної таблиці Ліги чемпіонів. "Слован" з нулем у графі залікових балів посідає передостанню, 35-ту позицію.

До слова, в першому турі головного єврокубка команда Хосепа Гвардіоли зіграла внічию з міланським "Інтером" (0:0), а словацький клуб розгромно програв шотландському "Селтіку" (1:5).

У третьому турі "Манчестер Сіті" 23 жовтня прийме празьку "Спарту". Днем раніше "Слован" на виїзді зіграє проти "Жирони" українського півзахисника Віктора Циганкова.

Огляд матчу "Слован" – "Манчестер Сіті"

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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