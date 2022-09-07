Ліга чемпіонів: "Баварія" впевнено обіграла "Інтер", "Барселона" із хет-триком Левандовські познущалася з чехів

У середу, 7 вересня, в матчах 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів міланський "Інтер" приймав мюнхенську "Баварію", а каталонська "Барселона" на домашній арені протистояла чеській "Вікторії" з міста Пльзень.

Поєдинок "Інтер" - "Баварія" завершився поразкою міланського клубу з рахунком 0:2 .

Мюнхенці вийшли вперед на 25-й хвилині - Лерой Сане забив гол після передачі Йозуа Кімміха. У другому таймі "Рекордмайстер" закріпив свою перевагу завдяки автоголу півзахисника "нерадзуррі" Даніло Д'Амброзіо.

В іншому матчі групи C "Барселона" на "Камп Ноу" розтрощила "Вікторію" Пльзень - 5:1 .

Хет-триком у воротах чеського клубу відзначився зірковий новачок "синьо-гранатових" Роберт Левандовські. Ще по голу за каталонців забили Франк Кессьє та Ферран Торрес. Гості відповіли лише голом престижу від Яна Сікори.

Таким чином, після першого туру у квартеті C лідирують "Баварія" та "Барселона", які набрали по 3 очки. "Інтер" та "Вікторія" посідають третю та четверту позиції відповідно.

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Баварія" прийматиме "Барселону", а "Інтер" поїде в гості до "Вікторії" Пльзень. Матчі відбудуться 13 вересня.

Читайте також:

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

"Ліверпуль" зазнав сенсаційно розгрому від "Наполі" в стартовому турі Ліги чемпіонів

Дубль новачка та феєрія Мудрика: "Шахтар" сенсаційно знищив суперника у стартовому матчі групи Ліги чемпіонів