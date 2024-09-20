Ліга чемпіонів: "Бенфіка" з Трубіним перемогла у Сербії, "Арсенал" розділив очки з "Аталантою" (відео)

Олександр Зінченко не допоміг "канонірам" через травму.

У матчах першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 португальська "Бенфіка" на виїзді обіграла сербську "Црвену Звезду" ( 1:2 ), а лондонський "Арсенал" у гостях зіграв унічию з італійською "Аталантою" ( 0:0 ).

Підопічні Бруну Лаже вийшли вперед на 9-й хвилині зусиллями Керема Актюркоглу, а на 29-й хвилині Оркун Кекчю подвоїв перевагу "орлів" ударом зі штрафного.

Під завісу поєдинку сербський клуб скоротив відставання – на 86-й хвилині відзначився Фелісіу Мілсон, проте на більше господарів не вистачило.

Український голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін відіграв на полі повний матч.

У другому турі "Бенфіка" 2 жовтня прийме мадридський "Атлетіко", а "Црвена Звезда" днем раніше на виїзді зіграє з міланським "Інтером".

Огляд матчу "Црвена Звезда" – "Бенфіка"

В іншому поєдинку ігрового дня "Арсенал" та "Аталанта" голів не забивали, причому "бергамаски" на 51-й хвилині не реалізували пенальті – Давід Рая парирував одинадцятиметровий від Матео Ретегі, а потім ще й впорався з добиванням.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цей матч через травму литкового м'яза.

У другому турі "Арсенал" 1 жовтня прийме ПСЖ. Днем пізніше "Аталанта" проведе виїзний поєдинок з донецьким "Шахтарем".

Огляд матчу "Арсенал" – "Аталанта"

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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