Ліга чемпіонів: "Бенфіка" з Трубіним втратила перемогу над "Інтером", ведучи в рахунку 3:0 (відео)

Лісабонці не скористалися чудовим шансом здобути першу перемогу в групі.

"Бенфіка" Анатолія Трубіна на своєму полі зіграла внічию з міланським "Інтером" у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок у Лісабоні завершився з рахунком 3:3 .

Португальський клуб потужно провів перший тайм, тричі вразивши ворота "нерадзуррі" – хет-трик оформив Жоау Маріу.

Однак після перерви поточний лідер чемпіонату Італії здійснив яскравий камбек. На 51-й хвилині забив Марко Арнаутович, а ще через сім хвилин Давіде Фраттезі скоротив відставання "Інтера" до мінімуму.

На 72-й хвилині міланцям вдалося зрівняти рахунок – пенальті реалізував Алексіс Санчес.

Догравали поєдинок "орли" в меншості – на 84-й хвилині пряму червону картку за грубий фол отримав Антоніо Сілва.

Трубін провів повний матч за "Бенфіку" та кілька разів врятував свою команду, однак провальна гра в захисті коштувала лісабонцям перемоги.

Огляд матчу

Додамо, що в іншому матчі п'ятого туру цієї групи іспанський "Реал Сосьєдад" та австрійський "Зальцбург" зіграли внічию (0:0).

"Реал Сосьєдад" та "Інтер" (мають по 11 очок) ще перед цим туром гарантували собі вихід до плейоф Ліги чемпіонів. В очному поєдинку заключного туру 12 грудня вони розіграють перше місце у групі D.

Того ж дня "Зальцбург" (4 пункти) та "Бенфіка" (1 бал) позмагаються за путівку до плейоф Ліги Європи. Команді Трубіна потрібно буде перемагати суперника щонайменше з різницею у два голи.

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