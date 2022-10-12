Ліга чемпіонів: "Боруссія" розписала мирову з "Севільєю", ПСЖ та "Бенфіка" не визначили сильнішого у матчі з двома пенальті

В рамках 4-го групового етапу Ліги чемпіонів "Боруссія" Дортмунд вдома розписала нічию з "Севільєю" (1:1), а ПСЖ з "Бенфікою" (1:1).

У поєдинку у Дормунді обидва голи були забиті у першій половині матчу. Рахунок матчу відкрив на 18-й хвилині Тангі Куассі, на що відповів Джуд Беллінгем на 35-й хвилині.

В іншому матчі групи G "Манчестер Сіті" розписав безгольову нічию з "Копенгагеном".

безгольову нічию з "Копенгагеном". Наразі "Сіті" очолює квартет з 10 очками. "Боруссія" з 7 балами посідає друге місце, "Севілья" (2) - третя, "Копенгаген" (2) - останній.

Що стосується матчу між ПСЖ та "Бенфікою", то він запам'ятається двома пенальті.

Наприкінці першого тайму арбірт призначив 11-метровий у ворота "Бенфіки", який реалізував Кіліан Мбаппе. На 62-й хвилині відбувся ще один пенальті, однак вже на користь "орлів" - Жоау Маріу успішно реалізував можливість зрівняти рахунок.

В іншому матчі групи H "Ювентус" на виїзді сенсаційно поступився ізраїльському "Маккабі" з Хайфи (2:0).

Після четвертого туру французький і португальський клуби очолюють таблицю, маючи по 8 очок. "Ювентус" і "Маккабі" набрали по 3 бали.

Читайте також:

Ліга чемпіонів: "Челсі" вдруге дексасував "Мілан" та скинув "Зальцбург" з вершини

У кривавій боротьбі: "Шахтар" на останніх секундах втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу