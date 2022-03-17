Ліга чемпіонів: "Челсі" повторно переміг "Лілль", "Вільярреал" лишив позаду "Ювентус"

Визначилися останні чвертьфіналісти турніру.

В рамках другого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Челсі" вирушив у гості до "Лілля" і вирвав перемогу - 1:2 .

Лондонці пропустили першими з пенальті, але змогли перевернути хід зустрічі зусиллями Крістіана Пулішича та Сесара Аспілікети.

За результатами двох матчів наступного раунду проходить лондонський клуб (1:4 загальний рахунок).

В паралельному матчі "Ювентус" приймав "Вільярреал". Поєдинок завершився впевненою перемогою гостей - 0:3 .

Інтрига у матчі трималася майже до самого кінця. Рахунок поєдинку було відкрито лише на 78-й хвилині - відзначився Жерар Морено. За п'ять хвилин до кінця Пау Торрес забив ще один гол своєї команди, а у додатковий час Арно Данжума поставив крапку у поєдинку.

У першому поєдинку команди зіграли внічию (1:1), тому за результатом двох зустрічей далі проходить іспанський клуб.

"Челсі" та "Вільярреал" стали останніми чвертьфіналістами турніру.

Жеребкування чвертьфіналу відбудеться вже найближчої п'ятниці, 18-го березня. Жодних обмежень на цій стадії немає, тобто кожен може зіграти з кожним. Самі матчі відбудуться 5-6 та 12-13 квітня.

Фінал Ліги Чемпіонів сезону 2021/22 відбудеться 28 травня, у Парижі, на стадіоні "Стад-де-Франс".

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