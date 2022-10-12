Ліга чемпіонів: "Челсі" вдруге дексасував "Мілан" та скинув "Зальцбург" з вершини

У вівторок, 12 жовтня, відбулися матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між "Челсі" з "Міланом" та "Зальцбургом" з загребським "Динамо".

Лондонський "Челсі" на виїзді здолав "Мілан" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Матч завершився з рахунком 2:0 .

На 17-й хвилині господарі залишилися у меншості - червону отримав Фікайо Томорі. Це допомогло "синім" забити два голи вже до кінця першого тайму. На 21-й хвилині Жоржіньо реалізував пенальті, а П'єр-Емерік Обамеянг згодом подвоїв перевагу своєї команди.

У іншому матчі групи Е "Зальцбург" на виїзді зіграв внічию з загребським "Динамо" - 1:1 . На гол юного таланта німецького клубу Ніколаса Зайвальда відповів Роберт Любічіч.

Після чотирьох турів "Челсі" піднявся на першу сходинку турнірної таблиці з 7 очками. Колишній лідер "Зальцбург" тепер на другій позиції (6 пунктів). "Мілан" після двох поразок поспіль посідає третю сходинку, а "Динамо" Загреб - четверте.

Поєдинки 5-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Зальцбург" - "Челсі", "Динамо" Загреб - "Мілан".

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