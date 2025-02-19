Ліга чемпіонів: хто вийшов до 1/8 фіналу, коли жеребкування

Уже відомі 12 з 16 клубів, які будуть змагатися за путівки до чвертьфіналу.

4/5 та 11/12 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

У них візьмуть участь 16 клубів: до восьми найкращих команд основної стадії найпрестижнішого єврокубка приєднаються переможці стикових поєдинків (1/16 фіналу) серед тих, хто посів у загальній турнірній таблиці основного раунду ЛЧ місця від 9-го до 24-го.

Наразі вже відомі 12 з 16 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ще чотири клуби, які зіграють на цій стадії, визначаться за підсумками поєдинків 19 лютого.

Жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

Ліга чемпіонів-2024/25: хто вийшов до 1/8 фіналу

Здобули прямі путівки: ﻿"Арсенал", "Астон Вілла", "Атлетіко", "Баєр", "Барселона", "Інтер", "Ліверпуль", "Лілль".

Пробилися через стикові матчі: ﻿"Баварія", "Бенфіка", "Брюгге", "Феєнорд" + переможці пар "Брест" – ПСЖ, "Манчестер Сіті" – "Реал" Мадрид, "Спортинг" – "Боруссія" Дортмунд, "Ювентус" – ПСВ.

Календар плейоф Ліги чемпіонів

Стикові матчі (1/16 фіналу): 11/12 та 18/19 лютого 2025 року

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року

Матчі 1/8 фіналу: 4/5 та 11/12 березня 2025 року

Матчі 1/4 фіналу: 8/9 та 15/16 квітня 2025 року

Матчі 1/2 фіналу: 29/30 квітня та 6/7 травня 2025 року

Фінал: 31 травня 2025 року (Мюнхен)

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