Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до 1/4 фіналу, турнірна сітка

4/5 та 11/12 березня відбуваються поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу, де продовжать боротьбу за найпрестижніший клубний євротрофей.

Уже відомі імена чотирьох з восьми чвертьфіналістів Ліги чемпіонів. Це "Барселона" (Іспанія), "Баварія" (Німеччина), "Інтер" (Італія) та ПСЖ (Франція).

Решта учасників 1/4 фіналу визначаться за підсумками матчів, які відбудуться у середу, 12 березня. Далі пройдуть переможці пар "Брюгге" (Бельгія) – "Астон Вілла" (Англія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Лілль" (Франція), "Реал" Мадрид (Іспанія) – "Атлетіко" (Іспанія) та ПСВ (Нідерланди) – "Арсенал" (Англія).

Зазначимо, що раніше жеребкуванням було сформовано турнірну сітку аж до фіналу.

Ліга чемпіонів: пари 1/4 фіналу

Чвертьфінал 1: ПСЖ (Франція) – "Брюгге" (Бельгія) / "Астон Вілла" (Англія)

Чвертьфінал 2: ПСВ (Нідерланди) / "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія) / "Атлетіко" (Іспанія)

Чвертьфінал 3: "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія)

Чвертьфінал 4: "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) / "Лілль" (Франція)

Ліга чемпіонів: пари 1/2 фіналу

Переможець чвертьфіналу 1 – Переможець чвертьфіналу 2

Переможець чвертьфіналу 3 – Переможець чвертьфіналу 4

Календар плейоф Ліги чемпіонів

Матчі 1/4 фіналу: 8/9 та 15/16 квітня 2025 року

Матчі 1/2 фіналу: 29/30 квітня та 6/7 травня 2025 року

Фінал: 31 травня 2025 року (Мюнхен)

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