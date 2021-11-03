Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф

Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 13 грудня.

Від 14 вересня до 8 грудня триває груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.

До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

До вашої уваги список команд, які забезпечили собі путівки до плейоф Ліги чемпіонів.

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Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - 13 грудня.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15/16 і 22/23 лютого, поєдинки у відповідь - 8/9 і 15/16 березня.

КОМАНДА ГРУПА МІСЦЕ БАВАРІЯ Група E 1 або 2 ЮВЕНТУС Група H 1 або 2

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