Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 13 грудня.
Від 14 вересня до 8 грудня триває груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Боротьбу за перемогу в найпрестижнішому турнірі Європи ведуть 32 клуби.
До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.
До вашої уваги список команд, які забезпечили собі путівки до плейоф Ліги чемпіонів.
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- Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - 13 грудня.
- Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15/16 і 22/23 лютого, поєдинки у відповідь - 8/9 і 15/16 березня.
|КОМАНДА
|ГРУПА
|МІСЦЕ
|БАВАРІЯ
|Група E
|1 або 2
|ЮВЕНТУС
|Група H
|1 або 2