Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф

Від 6 вересня до 2 листопада триває груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2022/23. В основному раунді найпрестижнішого євротурніру беруть участь 32 клуби.

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які стали другими у квартетах ЛЄ.

До вашої уваги список команд, які вже гарантували собі участь у плейоф Ліги чемпіонів.

КОМАНДА ГРУПА МІСЦЕ МАНЧЕСТЕР СІТІ Група G 1 або 2 РЕАЛ МАДРИД Група F 1 або 2

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 7 листопада.

Перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ відбудуться 14/15 і 21/22 лютого, поєдинки у відповідь - 7/8/ і 14/15 березня.

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