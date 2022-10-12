Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф

Дата публікації
Перегляди
232
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до плейоф

Фото: Associated Press

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

Від 6 вересня до 2 листопада триває груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2022/23. В основному раунді найпрестижнішого євротурніру беруть участь 32 клуби.

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які стали другими у квартетах ЛЄ.

До вашої уваги список команд, які вже гарантували собі участь у плейоф Ліги чемпіонів.

КОМАНДА ГРУПА МІСЦЕ
МАНЧЕСТЕР СІТІ Група G 1 або 2
РЕАЛ МАДРИД Група F 1 або 2
  • Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 7 листопада.
  • Перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ відбудуться 14/15 і 21/22 лютого, поєдинки у відповідь - 7/8/ і 14/15 березня.

Читайте також:

У кривавій боротьбі: "Шахтар" на останніх секундах втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів: "Ювентус" зазнав гучного фіаско в Ізраїлі, "Манчестер Сіті" в меншості втратив очки (відео)

Ліга чемпіонів: "Боруссія" розписала мирову з "Севільєю", ПСЖ та "Бенфіка" не визначили сильнішого у матчі з двома пенальті

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Ліга чемпіонів УЄФА
Наступна публікація